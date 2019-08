İki kişinin inadı çay bahçesini göle çevirdi

-Araziden görüntü

- Rize’de geçtiğimiz gün akşam başlayarak şehri etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle bir çay bahçesi göle döndü. Rize Merkez Azaklıhoca Köyü Kutlular mevkinde çay alım yeri ve bir evin arasında bulunan çay bahçesi sular altında kaldı. Adeta bir gölü andıran görüntü çay bahçesinin aşağıya doğru basmasından oluştu. Geçtiğimiz yıl da aynı sıkıntının yaşandığı bölgeye su hattı döşenmesi gerekiyor fakat kendi akrabalarından 2 kişinin izin vermemesi nedeniyle bu işlem gerçekleşmiyor. Bahçede oluşan göl nedeniyle toprak kaymasının da gerçekleştiği bölgenin hemen yukarısında bulunan evin beton kısmında da çatlamalar oluştu. Yetkililerin gelip bölgeyi incelemesini ve bir çare bulmasını isteyen Harun Kutlu “Alt yapı tıkandı. Bahçe su doldu. Bu su alt taraftan mezarlıkların altından çıkıyor. 1 metreye yakın su var bahçenin içerisinde. Bu suyun geçidi yok, mezarlarımızın altından çıkıyor. Her yağmur yağdığında korkuyorum. Bu arazinin altından büyük bir su geçiyor, her yer su doldu. Devletimizden buranın gelip, bakılıp, yapılmasını istiyorum. Bir yerden aşağıya bu suyun taşınması için boru döşenmesi lazım” ifadelerini kullandı. 2 tane komşularının arazilerine atık su için hat döşenmesine izin vermemesi üzerine mağdur olduklarını dile getiren Yaşar Kutlu “Bu su buradan 3-5 günde temizleniyor. Bunun zararı bu ara yerdeki evlere. Adamın evi buradan 2 kilometre yukarıda ama arazileri burada. Bir onun imza vermemesiyle beraber buranın önleminin alınması bir türlü gerçekleşmiyor. Ben dedim ki bu arazinin biraz yukarısından takın boru hattını, bunu da eden yok. Biri diyor 'imza vermiyoruz', öbürü diyor 'imza vermiyoruz.' Senin çayırından buraya su geliyor, o zaman kes suyunu ver onu istediğin yere. Yani birbirini mi bu millet vursun, ne yapsın? Evin yukarıda, sana bir şey olmuyor diye imza vermemek olur mu? Devlet istimlak etsin, veya onun arazisine vurmadan dibinden açsın kanalı, insin ırmağa. Bu kadar rezalet olmaz” dedi.