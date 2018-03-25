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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
İki katlı evde kül oldu Haberi

İki katlı evde kül oldu Haberi

Yangın çıkan evden genel görüntüler

Doğalgaz Bild Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi
-Mahallelilerin görüntüleri

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik’te iki katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak'ta Gülcan Kaya'ya ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Yangına müdahale sırasında doğalgaz ve elektrik dağıtım firmalarına bağlı ekipler hazır bekletildi. Komşu ziyaretinden dönen ev sahibi ise, yangını görmesi sonrasında baygınlık geçirdi. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçerken, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmaları sonrasında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
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