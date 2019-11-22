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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim oldu Haberi

İki katlı ev, sobadan çıkan yangına teslim oldu Haberi

Yangın sonrası evden detaylar

Karya Bild Yangına Müdahale Trol 

-Detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Akyazı ilçesi Orta Mahalle Orta Mahalle Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A.’a ait evde sobadan yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerce müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekiplerinin söndürme çalışmaları esnasında çevre güvenliği aldığı yangında, evde maddi hasar meydana geldi. Şans eseri yaralananın olmadığı olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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