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22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İki katlı ev alevlere teslim oldu Haberi

- İki katlı ev alevlere teslim oldu Haberi

Alevlerden detay

Bild Müstakil Ev Trol 

-yangın sonrası detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki katlı ev alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Aşağı Tokatlı Mahallesi Düz Mahallesi Pınar Sokak’ta meydana geldi. Sadık Öner’e ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tüm evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıktığı evin kullanılmaması faciayı engellerken, yangının çıkış nedeni için ekipler inceleme başlattı. (RB-
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