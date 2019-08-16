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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
İki katlı ev alevlere teslim oldu

İki katlı ev alevlere teslim oldu

Yangından görüntüler

( KARABÜK ) KARABÜK


- Karabük’ün Eskipazar ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çandırlar köyünde Mehmet Karan’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmaması faciayı engellerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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