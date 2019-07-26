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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İki kardeşin tek kaldığı kaldığı evde yangın çıktı... İtfaiye ekipleri seferber oldu

İki kardeşin tek kaldığı kaldığı evde yangın çıktı... İtfaiye ekipleri seferber oldu

Ekipler yangına müdahale ederken

Kız Çocuğu Yangına Müdahale Trol 

-Evinde içinde soğutma işlemi yaparken
-Apartman sakinleri tahliye edilirken
-Dumandan etkilenenler ambulansa götürülürken
-Evde tek kalan kız çocuğu ambulansa götürülürken
-Mahalle sakinlerinden detay
-Detay görüntüler
-Ambulans

( KIRIKKALE )- Apartman sakinleri evlerinden tahliye edildi KIRIKKALE

- Kırıkkale'de anne-babanın işte olduğu saatte çıkan yangın sırasında evde tek kalan iki kardeş babalarını arayarak "baba yetiş evde yangın çıktı" demesi üzerine baba Yaşar Özbek'in itfaiyeyi araması üzerine yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenmemesi için ekipler apartman sakinlerini dairelerden tahliye etti. Yangın, akşam saat 21.30 sıralarında Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesindeki 973. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin çocuk odasındaki masa lambasının patlamasından kaynaklı yangın çıktı. Anne-babanın işte olduğu saatte evde tek kalan K.Ö. (18) ile İ.Ö. (12) babaları Yaşar Özbek'i arayarak, "baba yetiş evde yangın çıktı" demesi üzerine baba Özbek, İtfaiye ekiplerini aradı. Daha sonra komşularının yardımıyla iki kardeş evden çıkartıldı. Yangını gören mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Olay yerine kısa sürede gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri 4. kattaki daireye hem içeriden hem de dışarıdan müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü ve soğutma işlemlerini tamamladı. Evin bütün odalarında yangın sonrasında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartman sakinlerinin dumandan etkilenmemesi için ekipler, dairelerin kapılarına tek tek vurarak içerideki apartman sakinlerinin dışarı çıkmasını sağladı. Dumandan etkilenen bazı apartman sakinlerine olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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