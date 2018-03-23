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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İki kardeşi motosiklet kazası ayırdı Haberi

İki kardeşi motosiklet kazası ayırdı Haberi

Olay yerinden detaylar

( KOCAELİ -HD)- Panelvan minibüs ile çarpışan motosiklette bulunan ağabey öldü, kardeşi yaralandı KOCAELİ

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Motosiklet Kazası Sağlık Ekipleri 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki kardeşin seyahat ettiği motosiklet, panelvan minibüs ile çarpıştı. Kazada aracın altında kalan ağabey hayatını kaybederken, kardeşi ise yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 VZ 209 plakalı motosikletle seyahat halinde olan Umut (19) ve İsmail Bal (21) kardeşler aynı yönde ilerleyen panelvan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motorda bulunan kardeşler yola savruldu. Motorun arka kısmında oturan İsmail Bal ise kazaya karışan ticari aracın altına savruldu. Aracın altında kalan Bal metrelerce sürüklendi. Altına aldığı gençle metrelerce ilerleyen minibüs ise kaza sonrası olay yerinden kaçtı. O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri gönderildi. İlk olarak, kaza alanına gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kardeşlerin kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde aracın altında kalan İsmail Bal‘ın hayatını kaybettiği diğer kardeşin ise ağır yaralandığı belirlendi. Ağır yaralı Bulut Bal ambulans ile hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden kardeş yapılan olay yeri incelemelerinin ardından asri mezarlık morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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