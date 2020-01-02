İki kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

-Emniyet ekiplerinden detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da seyir halinde olan otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği araçta kardeşlerden biri ölürken, diğeri de yaralandı. Alınan bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 63 HH 933 plakalı araçta bulunan kardeşlerden İbrahim D. ile Mikail D.’ye kişi veya kişilerce silahlı saldırı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri alanda geniş güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralan 2 kardeş sağlık ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 45 yaşındaki İbrahim D. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mikail D.'nin ise tedavisi sürüyor. Emniyet ekipleri, kaçan kişi ya da kişileri yakalanması için çalışma başlattı. (SÖ-MFT-



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