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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İki kardeşe kurşun yağdıran ve birinin ölümüne sebep olan zanlıdan şoke eden sözler: 'Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim' Haberi

İki kardeşe kurşun yağdıran ve birinin ölümüne sebep olan zanlıdan şoke eden sözler: 'Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim' Haberi

Sakıp A.'nın çıkışı

Eğlence Mekanı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

-Zanlılardan Ümit E.'nin emniyetten çıkışı
-Olay anına ait güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İki kardeşe kurşun yağdıran ve birinin ölümüne sebep olan zanlıdan şoke eden sözler: "Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim"- Cinayet anı kameralara böyle yansıdı- Kağıthane’de Akın Alakuş’u öldüren şahıs yakalandı İSTANBUL

- Kağıthane iki kardeşe kurşun yağdırarak birinin ölümüne sebep olan zanlı yakalandı. Cinayete ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahsın adliyeye giderken, “Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış” sözleri şoke etti. Olay, 20 Temmuz Cumartesi gecesi Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Sakıp A. (40) ile Akın Alakuş (51) arasında bir süre önce trafikte “ters baktın” meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Sakıp A., gece saat 01.00 sıralarında Akın Alakuş’un önünü keserek Alakuş’u başından vurmuştu. Akın Alakuş, başına aldığı kurşunla hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı ölüm tehditlerine devam etti Akın Alakuş’u öldürmesinin ardından cinayetlerin devam edeceğini söylediği öğrenilen Sakıp A., 16 Ağustos Cuma günü, Akın Alakuş’un kardeşi Tarık Alakuş (45)’u bir süre takip etmiş daha sonra Tarık Alakuş’un Gültepe Dernek Sokak’ta aracını durdurduğu esnada yanına gelmiş ve Alakuş’ün üzerine 46 el ateş ederek şahısı yaralamıştı. Ağır yaralanan Tarık Alakuş, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmış, polis ekipleri ise cinayet zanlısı olarak aranan Sakıp A. ve olaya karıştığı belirlenen Ümit E.’yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Cezaevine gönderildi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde cinayet olayının zanlısı olduğu belirlenen Sakıp A.’nın Bağcılar’da bulunan özel bir sitede olduğu tespit edildi. Sakıp A., dün site içerisinde bir kafede otururken ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Şahısın üzerinde yapılan aramada bir adet tabanca ile 2 adet dolu şarjör ele geçirildi. Adliye yolunda şoke eden sözler Gözaltına alınarak emniyete götürülen Sakıp A.'nın 2002 yılında işlediği bir cinayetin ardından cezaevine gönderildiği ve 2009 yılında tahliye edildiği öğrenildi. Sakıp A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sakıp A.’nın adliyeye sevk edildiği esnada söylediği sözler ise şoke etti. İşlediği cinayetin ardından tehditlerine devam eden şahıs, bu kez üvey kardeşi Ümit D’nin Beşiktaş’ta bir gece kulübünde yakalanarak tutuklanmasına sebep olan kişileri hedef alarak “Herkes kendine dikkat edecek, o eğlence mekanına bir gece ben de gideceğim. Bakalım adam vermek nasılmış” dedi.
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Sakıp A.’nın elindeki silahla ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Zanlılardan Ümit E. ise geçtiğimiz günlerde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından bir gece kulübünde yakalanmış, Akın Alakuş’un öldürülmesi ve Tarık Alakuş'a yapılan saldırının azmettiricisi olarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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