İki kardeş annelerinin desteği ile yaşama tutundu Haberi

MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde doğuştan hafif zihinsel gerilik ve yüzde 95 ve yüzde 54 oranında görme yetersizliği olan 2 kardeş gösterdikleri azim sayesinde zorlu yaşam mücadelesinde önemli mesafeler kat etti. Annelerin desteği ile ilk ve ortaokulu başarıyla tamamlayan kardeşlerden birisi mezun olup EKPSS’ye hazırlanırken diğeri de lise eğitimini tamamlamak üzere. Salihli’de yaşayan 44 yaşındaki Ümran Turan’ın hafif düzeyde zihinsel gerilik ve yüzde 95 oranında görme kaybı olan 17 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Erdul ile yine hafif düzeyde zihinsel gerilik ve yüzde 54 oranında görme kaybı bulunan 21 yaşındaki kızı Gülnur Erdul annelerinin desteği ile yaşama tutundu. Anne Ümran Turan, kızı Gülnur’un yoğun bir tedavi sürecinin ardından fizik tedavi desteği ile 5 yaşından sonra yürüyebildiğini oğlu Mehmet Ali Erdul’un da aynı rahatsızlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi.



Görme ve zihinsel engelli Gülnur Erdul, öğrenim gördüğü Kız Meslek Lisesi'nde kitaplarını büyüteçlerle okuyarak derslerinde başarılı oldu. Okulunu bitirmek üzere olan Gülnur Erdul, öğretmenlerinin verdiği büyütülmüş ders notlarıyla hazırlandığı EKPSS'den başarılı bir sonuç alıp devlet memuru olmak istiyor. "Her iki çocuğumla adeta okul arkadaşı gibiydik" İki çocuğunun da doğuştan kızamık mikrobundan kaynaklanan zihinsel ve görme engelli olarak dünyaya geldiğini kaydeden Anne Ümran Turan, “Her iki çocuğum doğuştan bir kızamık mikrobundan kaynaklanan zihinsel ve görme engeli rahatsızlığı ile hayata merhaba dediler. Kızım ve oğlum ortak rahatsızlıkları nedeniyle özellikle eğitim sürecinde ciddi zorluklarla karşılaştılar. Fizik tedavi, özel eğitim desteği ile birçok sorunu aşmaya çalıştık. Görme kayıpları nedeniyle o dönemde gerek okuma da gerekse yazmada yaşadığımız sorunları öğretmenlerinin de özverileri ile aştık. Her iki çocuğumla adeta okul arkadaşı gibiydik. Görme kaybı nedeniyle okula sürekli beraber gidip geliyorduk. Kızım Gülnur’a lise eğitimi sürecinde gerek öğretmenleri gerekse arkadaşları çok destek oldu. Gülnur, Kız Meslek Lisesi’nde Çocuk Gelişimi Bölümünü tercih etti. Bu bölümde de kendisini oldukça geliştirdi. Çocuklarım kitapları büyüteçlerle okuyordu. Ödevlerini tarayıcılardan büyüterek alıyorlardı. Öğretmenleri fotokopi makinelerinde kitapların sayfalarını büyütüyorlardı.” dedi.

“Onları sosyal hayata hazırlamak için çok zorluklar çektik” Çocuklarını eğitim hayatına hazırlamanın yanı sıra sosyal hayata hazırlama sürecinde de oldukça zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydeden anne Ümran Turan, “Çocuklarımın rahatsızlıkları ile mücadelelerinde ilk yıllarda ekonomik açıdan da kötü bir süreç yaşadık. Ancak daha sonra devletimizin tanıdığı haklar sayesinde ekonomik olarak sorunlarımız ortadan kalktı. Bizim gibi ailelere tanınan imkanlar sayesinde çok rahat bir şekilde çocuklarımın arkasında durma şansım oldu. Özellikle görme yetilerindeki kayıplar nedeniyle eğitim hayatlarında yaşadığımız zorluklara ek olarak onları sosyal hayata hazırlama süreci de kolay olmadı. İnsanlarla kaynaşmaları için bir çok sosyal aktivitenin içinde yer aldık. Yüzme kurslarına yazılıp yüzme dersi aldılar. Spor salonlarında sportif faaliyetlerde bulundular. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin sağladığı destek ve onların çocuklarıma gösterdikleri sevgi sayesinde sosyal hayata da adapte oldular” diye konuştu.

“Çocukluğum hastanede geçti, hayalim devlet memuru olmak” Bütün çocukluğunun hastanede geçtiğini kaydeden 21 yaşındaki Gülnur Erdul, “Hemen hemen bütün çocukluğum hastanelerde geçti. Halen de zaman zaman gerekli durumlarda hastaneye gidiyoruz. Annemin de desteği ile birçok zorluğu geride bıraktık. Artık EKPSS’ye hazırlanıyorum. Hayalim devlet memuru olmak” dedi.

Bir çok zorluğu beraber atlattıklarını söyleyen Mehmet Ali Erdul, “Biz çok güzel bir aileyiz. Birçok zorluğa da birlikte kanat gerdik. Annem sayesinde eğitim sürecime sorunsuz bir şekilde devam ediyorum. Annem ve kardeşimle birlikte sinemaya gidiyoruz birlikte güzel vakit geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. “Sorunlara çare bulunmasını istiyoruz” Engellilerin sorunlarına çare bulunmasını isteyen Salihli Tüm Engelliler Derneği Başkanı Gülçin Kocatürk, “Sadece anılmak, hatırlanmak değil, sorunlarımıza çare bulunmasını istiyoruz. Emek harcandığı zaman, çaba sarf edildiği zaman neler yapılabildiği bu ailede açıkça görülüyor. Dernek olarak bizler elimizden geldiği ölçüde çocuklarımıza yönelik kurslar düzenliyoruz. Açtığımız bu kurslar sayesinde bugüne kadar birçok çocuğumuz EKPSS aracılığı ile devlet memuru olma başarısını gösterdi. Yetkililerden ricamız engelli kadrolarının boş bırakılmaması” dedi.

