Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki kadının sır dolu ölümü çekilen video sayesinde aydınlatıldı

İki kadının sır dolu ölümü çekilen video sayesinde aydınlatıldı

arşiv görüntüler

Polis Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Olay gecesine ait görüntüler
-Şahısların emniyetten çıkarılma görüntüleri

( ADIYAMAN ) -- Yaşanılan olayda 6 kişi tutuklandı ADIYAMAN

- Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kadının sır dolu ölümü, olay öncesi çekilen video sayesinde aydınlatıldı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven (21) ve Songül Önemli (23) göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Arkadaşını vurduktan sonra intihar etmiş Olayı titiz bir şekilde incelemeye alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden Songül Önemli’nin olay gecesi pompalı av tüfeğiyle Cansu Güven’i göğsünden vurduğu daha sonra aynı silahla kendisini göğsünden vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cep telefonundan olayla alakalı video çekmiş, önce arkadaşı olan Cansu Önemli’yi pompalı av tüfeğiyle vuran daha sonra ise aynı silahla kendi canına kıyan Songül Önemli’nin olaydan birkaç gün önce kendisine ait cep telefonuyla olaya ilişkin videolar çektiği ortaya çıktı. Songül Önemli, çektiği videoda, Önemli ile Güven'in arkadaş olduklarını, ailelerinin birbirleriyle görüşmesine izin vermediği için intihar etmeye karar verdikleri belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, videoda isimleri geçen Cansu Güven ile Songül Önemli’nin yakınlarını yakalayarak gözaltına aldı. Her iki kadının intiharlarından sorumlu tutulması gereken M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. (CK-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı