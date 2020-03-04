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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İki ilde eş zamanlı operasyon: 15 ton kaçak içki ele geçirildi 14 gözaltı

İki ilde eş zamanlı operasyon: 15 ton kaçak içki ele geçirildi 14 gözaltı

Olaya ilişkin jandarma görüntüsü

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Fabrika Jandarma Bandrol Muhalefet Kaçak İçki 


- Kırklareli ve Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 ton 341 litre kaçak içki ele geçirilirken, olaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli İl Jandarma ekipleri sahte ve kaçak içkiye geçit vermiyor. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlatması üzerine İl Jandarma ekiplerince operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında Tekirdağ’da bir fabrikada kaçak içki üretildiği belirlendi. Konuya ilişkin düzenlenen operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, fabrika ile şahısların ev ve işyerlerinde de aramalar yapıldı. Yapılan aramada 15 ton 341 litre kaçak içki, 10 bin 538 bandrol, 2 bin 50 kullanılmış kapüşon, silah, kurusıkı silah ile 6 adet kamyonet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (HLD-
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