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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
İki ilçeyi birleştiren üst geçit hizmete girdi

İki ilçeyi birleştiren üst geçit hizmete girdi

Yürüyen merdiven uzaktan

Yürüyen Merdiven Üst Geçit 

-Yakın planlar
-Üst geçidin üzerinden detay
-Farklı açılar ve röportajlar

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerini birbirine bağlayan üst geçit hizmete girdi. Atatürk Bulvarı üzerinde iki ilçeyi birbirine bağlayan yürüyen merdivenli üst geçit, yoğun trafik nedeniyle yolun karşısına geçmekte zorluk çeken vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak. Üst geçidin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Emine Işık, "Buradan geçerken özellikle kızlarım ile çok zorlanıyorduk. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve büyükşehir belediyemize çok teşekkür ederim" diye konuştu.
Üst geçidin yürüyen merdiveninin olmasının avantajlı olduğunu dile getiren Sibel Avcı ise "Bence çok başarılı ve güzel bir çalışma, çok beğendim. Hem yaşlı hem de engelliler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yürüyen merdiven sayesinde daha rahat yolun karşısına geçebiliriz" şeklinde konuştu.

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