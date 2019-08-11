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11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Haberi

İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Haberi

Arbededen detay

Polis Alışveriş 

-Arbedenin yaşandığı bölgeden detaylar
-Yaralının gelmesi
-Detaylar

( AĞRI )- Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı- Kavgayla ilgili 10 olarak şüpheli gözaltına alındı AĞRI

- Ağrı'nın Diyadin İlçesinde muhtarlık yüzünden çıkan kavgada yaklaşık 40 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada biri ağır 7 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Diyadin ilçesine bağlı Satıcılar Köyünde yaşanan muhtarlık seçimleri ile iki aile arasında başlayan husumet bugün kavgaya dönüştü. Bayram alışverişi için ilçe merkezinde karşılaşan taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Polis ekiplerinin ayırmakta zorlandığı kavgada polis havaya ateş açarak tarafları dağıtmaya çalıştı. Güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralı 7 kişi Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 10 kişiyi gözaltına alırken, köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.
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