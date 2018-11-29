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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İki hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı

İki hırsızlık suçundan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Şüphelinin hastanede polis ekipleri tarafından götürülmesi

( AKSARAY ) - AKSARAY

Polis Hastane Akalan Hırsız Polis Ekipleri 


- Ankara'da cazevinden firar eden ve sonrasında Aksaray’da 2 ayrı hırsızlık suçuna karışan cezaevi firarisi vatandaşın ihbarı ile yakalandı. Olay, Ereğli Kapı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelenen vatandaş durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eşkali verilen şahsı durdurmak istedi. Bunun üzerine kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan H.K'nin (17) GBT sorgusunu yapan polis ekipleri şahsın bir süre önce Ankara Sincan Açık Cezaevinden firar ettiğini ve daha sonra da Aksaray’da 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Sincan Açık Cezaevine teslim edildi. (YC-FM-
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