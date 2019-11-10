İki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı - ADANA

- Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Olay yerindeki kalabalıkADANA (AA) - Adana 'nın Karaisalı ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, S.G. yönetimindeki 06 DE 0828 plakalı hafif ticari araç, Adana - Karaisalı kara yolunda karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada sürücülerin de arasında bulunduğu 6 kişi yaralandı.İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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