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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki gündür evine gitmeyen adam bağ evinde ölü bulundu

İki gündür evine gitmeyen adam bağ evinde ölü bulundu

BAĞ EVİNDE CESET GÖRÜNTÜSÜ

Jandarma Urus Sağlık Ekipleri 

-JANDARMA İNCELEMESİ

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bir kişi bağ evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, bu akşam saatlerinde bağ evinde ölü bir kişinin bulunduğu ihbarını alan bir Jandarma ekipleri sağlık ekipleri il birlikte Göreme beldesinde bulunan bağ evine gitti. Sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü tespit edilmesinin ardından ise Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından ceset Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bağ evinde ölü bulunan şahsın 59 yaşındaki Ömer Köse olduğu tespit edilirken Köse’nin iki gündür eve gitmediği ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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