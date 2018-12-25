Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İki gündür aranan adam su kanalında ölü bulundu

İki gündür aranan adam su kanalında ölü bulundu

Aracın sudan çıkarılması

Polis Su Kanalı Sudan 

-Detaylar

( HATAY )- Hatay'da iki gündür aranan adam arabasıyla su kanalında ölü bulundu HATAY

- Hatay'da 2 gün önce kaybolan adam, su kanalında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, iki gündür kaybolan ve arama kurtarma ekipleri tarafından aranan 5 çocuk babası Nihat Elçi (35) Kırıkhan İlçesi Kaskeli Mahallesinde bulunan su kanalında cansız halde bulundu. Nihat Elçi'nin cansız bedeni AFAD ve itfaiye ekipleri ile beraber 31 AĞ 985 plakalı arabasının içerisinden çıkartılarak Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nihat Elçi'nin otopsisi sürerken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı