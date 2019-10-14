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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki gün önce çalışmaya başlayan inşaat işçisi, 5’nci kattan düşerek hayatını kaybetti

İki gün önce çalışmaya başlayan inşaat işçisi, 5’nci kattan düşerek hayatını kaybetti

H.G’nin cansız bedeninden detay

Polis Bild Gesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-inşaattan detay
-çalışma arkadaşlarından detay
-polis ve sağlık ekiplerinden detay
-genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir bina inşaatında iki gün önce çalışmaya başlayan işçi, 5’nci kattan düşerek hayatını kaybetti. Çalışma arkadaşları şoka girerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü Esenyurt Zafer mahallesinde yapımı devam eden 5 katlı bir binada meydana geldi. İnşaatın 5’nci katında çalışan H.G (39), dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 25 metre yükseklikten yere çakılan H.G ağır yaralandı. İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.G’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak H.G’nin çalışma arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. “İki gün önce işe başlamış” 39 yaşındaki H.G’nin inşaattan düşerek hayatını kaybetmesi çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Kaldırıma oturan işçiler uzun süre yerlerinden kalkamadı. 5’nci kattan düşerek hayatını kaybeden H.G’nin ise iki gün önce inşaatta işe başladığını öğrenildi. Polis, H.G’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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