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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İki grup birbirine girdi 4 yaralı

İki grup birbirine girdi 4 yaralı

Olay yerinden detay

Acil Servis Hastane Jandarma 112 Acil Servis Özel Hastaneler 

-hastane detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesine Bağlı Mahmudiye mahallesi botanik park civarında meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar konuştu.
Olayda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre olay Mahmudiye Mahallesi botanik park arkasında meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen Turgut B., Ümet B.ve Mehmet B., daha önce aralarında husumet bulunan Mahmudiye Mahallesi botanik park arkasındaki sokakta faaliyet gösteren tekel bayi işletmecileri Engin Ö. ve Hüdai G.'nin işyerinin önüne geldiler. Burada iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavgaya bıçaklarda dahil olunca 4 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kardeş ile Engin Ö. özel araç ve 112 acil servis ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere götürüldü. Olayı duyan şahısların yakınları acil servise akın etti. Emniyet ekipleri hastanede güvenlik önlemlerini üst seviye çıkardı. Polise jandarma ekipleri de destek verdi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü öğrenilir.
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