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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralı

İki grup arasındaki tartışma kanla bitti : 2 yaralı

-olay yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--sağlık ekiplerinden detay
--polis ekiplerinin çalışma yapması
--genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Subaşı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada O.B. ve B.Ö. bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.Kavgaya karışan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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