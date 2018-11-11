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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İki grup arasında silahlı kavga - ADANA

İki grup arasında silahlı kavga - ADANA

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Olay yerindeki boş kovan görüntüleri - Minibüsten detay - Polis ekiplerinden detaylar Adana 'da silahlı kavgaADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ardından 3 kişi gözaltına alındı.Fazlı Mete Bulvarı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle yatıştı.Polis ekipleri olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi gözaltına aldı, kaçan bazı şüphelileri yakalamak için de çalışma başlattı.Yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polis Silahlı Kavga Kamera Polis Ekipleri 

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