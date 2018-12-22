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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İki grup arasında kavga: 1 yaralı - ADIYAMAN

İki grup arasında kavga: 1 yaralı - ADIYAMAN

- İki grup arasında kavga - 1 yaralı - Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinin incelemelerde bulunması - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahelesi Adıyaman 'da bıçaklı kavga: 1 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman ’da iki grup arasında çıkan kavga da 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde kurula pazarda, pazarcı esnafları arasında henüz sebebi bilinmeyen bir sebepden dolayı tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler demir sopalarla birbirine saldırdı.Kavga da Cengiz Özçelik kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.Yaralı Özçelik, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pazarcı La Paz Bıçaklı Kavga 

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