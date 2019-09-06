Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İki grup arasında gerginlik - KIRKLARELİ

İki grup arasında gerginlik - KIRKLARELİ

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler Kırklareli 'nde iki grup arasında gerginlikKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde iki grup arasında çıkan gerginlik, polis ekiplerinin hava ateş etmesiyle önlendi.Karakaş Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi'ndeki bir kahvehanede, henüz öğrenilemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.Olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra bölgeye ellerinde sopa ve baltalarla gelen grup, kahvehanenin camını kırdı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek gerginliği önledi.Gerginliğe karışan gruplar olay yerinden uzaklaşırken, polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Polis Kamera Kahvehane Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı