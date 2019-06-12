İki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kamerada İzle

-Iki grup arasında tekme tokat kavga anı

-Olay yerine gelen polis

-Genelde detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde iki grup karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.

Kısa süreli tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları ayırdı, grubu dağıttı.

Yaşanan kavga anı kameraya yansıdı.

