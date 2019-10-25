İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

-- zanlıların adliyeye çıkması

-- detaylar

-- ölen zanlının fotoğraf



( MUĞLA )- Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayırmak istediği bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak’ta bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışmasının, bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre Barış Bektaş'ın ayırmaya çalışırken kalbinden ve sırtından bıçak darbesi sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından H.Ç. ve S.K. tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, C.O ve F.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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