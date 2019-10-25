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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

İki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken canından oldu

- olay yerinde kısa bir görüntü

Adli Kontrol Bıçaklı Kavga Irak Trol 

-- zanlıların adliyeye çıkması
-- detaylar
-- ölen zanlının fotoğraf

( MUĞLA )- Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde ayırmak istediği bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi Dispanser Sokak’ta bir iş yerinin önünde 4 kişinin tartışmasının, bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu iddialara göre Barış Bektaş'ın ayırmaya çalışırken kalbinden ve sırtından bıçak darbesi sonucu öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan C.O, S.K, F.E. ve H.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından H.Ç. ve S.K. tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, C.O ve F.E ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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