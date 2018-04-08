İki grup arasında çıkan bıçaklı kavga kamerada

-ellerinde bıçak ve satır olanlar

-kavgaya karışan kadınlar

-kavgayı ayırmaya çalışanlar

-birbirini kovalayanlar



( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da iki grup arasında sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavga kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yaşandı. Bir ekmek fırının önünde bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Kadınların da karıştığı kavgada bıçak ve satırlar havada uçuştu. Taraflar sokak ortasında uzun süre kavga etti. Kavgadan kaçan bazı şahıslar ekmek fırınına sığınırken diğer tarafı sakinleştirmek ise kolay olmadı. Araya giren vatandaşlar, kavga edenleri ayırmak için büyük çaba harcadı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

