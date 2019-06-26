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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı Video

İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı Video

Hastane önünde yerde yaralı

Polis Hastane Alacak Verecek Meselesi Ağır Yaralı Bıçaklı Kavga 

-Olay yeri ilk görüntü
-Olay yerinde inceleme detaylı görüntüler
-Hastane önü

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Mahallesi’nde bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi üzerine iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra ceplerindeki bıçakları çıkararak kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavgada Y.S. ve B.S. kodlu şahıslar yaralanırken, karşıt gruptan da ismine ulaşılamayan bir şahıs ise ağır yaralandı. Olay sonrası yaralılardan ikisi motosikletlerle Eski Antakya Devlet Hastanesine götürülürken, ağır yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, polis olay yerinde geniş kapsamlı inceleme başlattı.
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