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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
İki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı - BURSA Video

İki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı - BURSA Video

- Atatürk Caddesindeki kavşak - 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahale etmesi - Polislerin çevrede güvenlik önlemi alması - Yaralının ambulansa taşınması Bursa 'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafeden çıkan grupla, kafenin önüne gelen başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Kavgada, kafeden çıkan gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer gruptaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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