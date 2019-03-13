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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki genç kadından taksi üstünde tehlikeli hareketler

İki genç kadından taksi üstünde tehlikeli hareketler

-takside dans eden kadınların görüntüsü

( İZMİR ) İZMİR

Sosyal Medya Genç Kız Kamera Genç Kadın 


- İzmir'in Buca ilçesinde alkollü olduğunu iddia edilen iki genç kadın taksinin camından çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti. Genç kadınların tehlikeli dansı bir başka sürücü tarafından kameraya kaydedildi. Gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi Çevik Bir meydanı yakınlarında gerçekleşen olayda alkollü oldukları iddia edilen iki genç kız taksinin camına çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile birlikte vatandaşların tepkisini çekti.
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