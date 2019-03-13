İki genç kadından taksi üstünde tehlikeli hareketler



- İzmir'in Buca ilçesinde alkollü olduğunu iddia edilen iki genç kadın taksinin camından çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti. Genç kadınların tehlikeli dansı bir başka sürücü tarafından kameraya kaydedildi. Gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi Çevik Bir meydanı yakınlarında gerçekleşen olayda alkollü oldukları iddia edilen iki genç kız taksinin camına çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile birlikte vatandaşların tepkisini çekti.

