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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İki farklı minaresiyle dikkat çeken cami havadan görüntülendi İzle

İki farklı minaresiyle dikkat çeken cami havadan görüntülendi İzle

-Camiden detaylar

Uzunlu Yeni Cami Irak 

--Minareden detaylar
--Muhtar ile röp
--Diğer detaylar

( SİVAS -ÖZEL)- 25 yıllık caminin 58 yıllık minaresi- Sivas’ın Gümüşedere köyünde bulunan cami iki farklı minaresiyle görenlerin ilgisini çekiyor. SİVAS

- Sivas’ın Gümüşedere köyünde bulunan cami iki farklı minaresiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Sivas merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan ve iki farklı boyuta sahip minareyi görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. 1960’lı yıllardan kalma yaklaşık 58 yıllık minare zamana meydan okuyor. Köylülerin kendi imkanları ile yaptığı cami eskiyince yıkılarak 1993 yılında yeni bir cami yapıldı. Eski camiden kalan yaklaşık 23 metre uzunluğunda minare ise köylüler tarafından yıkılmayarak yerinde bırakıldı. Yeni yapılan caminin yaklaşık 60 metre uzunluğundaki minaresi ve eski camiden kalan 23 metrelik minare ise görenlerin dikkatini çekiyor. ‘Köyün tarihi eseridir’ Gümüşdere köyü muhtarı Veli Karavelioğlu, minarenin her zaman kendileri için tarihi eser olduğunu ifade ederek, “Ben gençtim. Bu minarenin taşları bizim toprağımızdan çıktı. Bu minare yapılırken ben yanlarında dikiliyordum. Taşları omuzlarıyla çıkarttılar. 1960 yıllarında yapıldı. Zaten camimizde eskiydi. Cami yıkıldı, yeni cami yapıldı. Bu minarenin yıkılmasının mümkünatı yok. Her zaman için bize tarihi bir şeyler gerekiyor. Bizde bunu tarihi kalsın diye yıkmadık. Minarenin saclarını değiştireyim dedim soruşturdum. Ustada bir bakacak, saclarını değiştireceğiz. Bu minare 60’lı yıllardan beri duruyor. Köyün her zaman tarihi eseridir. Bunu görenler şöyle bir bakıyor. Bir ona bakıyor bir diğerine bu ondan kıymetli deniyor. Şaşıranlar oluyor. Bu yenisinden kıymetli deniliyor."dedi.

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