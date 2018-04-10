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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
İki çocuğunu öldüren anne intihara kalkıştı - GAZİANTEP Video

İki çocuğunu öldüren anne intihara kalkıştı - GAZİANTEP Video

- Cinnet getiren kadının çocuklarını öldürüp intihar etmesi - Jandarma ekiplerinin mahallede ve evin çevresinde güvenlik önlemi alması - Cumhuriyet Savcının evde ve çocukların cesedi çevresinde inceleme yapması - Cenazelerin araca taşınması - Mahalle Muhtarı Adnan Aslanoğlu'nun konuşması - Aile albümünden fotoğraflarİki çocuğunu öldüren anne intihara kalkıştı - Gaziantep 'in Şehitkamil ilçesinde cinnet getiren kadın, oğlunu ve kızını bıçaklayarak öldürdükten sonra evin terasından atlayarak ağır yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te cinnet getiren anne, iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü, intihar etmek isterken ağır yaralandı.Özlem Karaçalıoğlu (23), merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karaçalıoğlu'nu (3), uyurken bıçakladı.Karaçalıoğlu'nun daha sonra evin terasından aşağıya atlaması üzerine komşuları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, çocukların yaşamını yitirdiğini belirledi.Terastan atlaması sonucu ağır yaralanan Özlem Karaçalıoğlu, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayı haber alan baba Cuma Karaçalıoğlu, sinir krizi geçirdi. Karaçalıoğlu, sağlık ekiplerince sakinleştirildi.Mustafa ve Ayşe Karaçalıoğlu'nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.Özlem ile Cuma Karaçalıoğlu'nun 7 yıllık evli olduğu öğrenildi.

Cenaze Bild Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri 

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