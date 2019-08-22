İki çocuğu organ nakliyle hayata dönen annenin organları başka hastalara umut oldu İzle

-Aile ile röportaj

-Aileden detay

-Hastaneden detay

-Başhekim yardımcısı röportajı



( İSTANBUL -ÖZEL - EK) İSTANBUL



- Bağcılar’da iki çocuğu organ nakliyle hayata dönen anne Döne Sert hayatını kaybetti. Sert'in organları ailenin kararıyla bağışlandı. Organlar iki hastaya umut olurken, kadının kocası ve çocukları organ bağışı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için çalışıyor. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde Akciğer Embolisi tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Döne Sert’in kocası ve çocukları tarafından bağışlanan organları iki hastaya umut oldu. Hayatını kaybeden kadının iki çocuğu Alparslan ve Semanur Sert’in de geçtiğimiz yıllar da organ nakliyle hayata tutunduğu öğrenildi. Babasının böbreğini verdiği Alparslan ve teyzesinin böbreğini verdiği Semanur’da anneleri ölünce hiç düşünmeden babalarına annelerinin organlarını bağışlamasını istediklerini söyledi.



Baba Recep Sert ve çocuklarının verdiği kararla hayatını kaybeden Döne Sert’in kalp, karaciğer ve böbreği hemen Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi doktorları tarafından uygun hastalara nakledilmek üzere alındı. Ancak Sert’in kalbinin nakile uygun olmadığı belirlendi. Karaciğer ve böbreği organ nakli için sıra bekleyen hastalardan uygun olan kişiye nakledildi. Şimdi kadının kocası ve çocukları organ bağışı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için çalışıyor. “Biz organ beklemenin ne demek olduğunu biliyoruz” Kendilerinin de yıllarca organ beklediklerini ve bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini belirten baba Recep Sert “Eşim Akciğer Embolisi teşhisiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesinde kaldı bir hafta sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun için de çocuklarımızla beraber organlarını bağışlama kararı aldık. Karaciğer böbrek ve kalbini bağışladık kalbinde sorun olduğu için kalbini almadılar. Ama karaciğer ve böbreğinin biri iki tane insana hayat verdi. Benim çocuklarım da böbrek hastası. Oğlum Alparslan'a böbreğimi ben, kızım Semanur'a da teyzesi böbreğini verdi. Şükür onlar da sağlığına kavuştu. Biz organ bağışının ne demek olduğunu biliyoruz. Organ beklemenin ne demek olduğunu bildiğimiz için çocuklarımızla beraber karar verdik” dedi.

“Eşimin organları iki hastaya umut oldu” Eşinin organlarının nakil için sıra bekleyen iki hastaya umut olduğunu belirten Sert “Eşimin organları iki kişiye umut verdi isteriz ki bütün insanlar organlarını bağışlasınlar nice ümitle organ bekleyen insanlara ümit olur diye düşünüyoruz. Canlı organ nakillerinde de insanlar sağlığından hiçbir şey kaybetmiyorlar bende bir organ bağışlayıcısıyım bende çocuğuma böbreğimi verdim. Kendine daha çok dikkat ediyorsun hastası olan insanlar akrabalarına veya çocuklarına organlarını hiç düşünmeden verebilirler” diye konuştu.

“Organ nakliyle insanlık büyür” İnsanların organ bağışı konusunda duyarlı olmasını isteyen hayatını hayatını kaybeden Döne Sert'ini oğlu Alparslan Sert ise, “Biz de ameliyat olduğumuz için başkaları da hayata tutunsun diye kabul ettim. Ben de bunu istedim. İnsanlar böbreklerini karaciğerlerini ve kalplerini başka insanlara verirse yaşamalarını sağlarlar ve insanlık büyür” şeklinde konuştu.

Kendisinin de organ nakli olduğunu belirten Semanur Sert ise herkes organlarını bağışlayabileceğini söyledi.



“Organ nakli bekleyen 28 bin hastamız var” Türkiye genelinde 28 bin hastanın organ nakli beklediğini belirten SBÜ Bağcılar Eğitim ve Araştırma ve Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ayşe Banu Esen, “Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 2009 yılında beri organ nakli ünitemizle birlikte organ bağışı çalışmalarına devam etmekteyiz. Döne hanım bir hafta yoğun bakım ünitemizde yatmış ve bir haftanın sonunda ailesi Recep bey ve çocukları daha önce de organ nakli ile uğraştıkları için bilinçli bir şekilde organlarını bağışlamışlardır. Biz aileye müteşekkiriz ülkemizde 28 bin hastamız organ nakli beklemektedir. 1979 yılından bu yana çıkarılan kanunla ülkemiz de organ bağışı çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca Diyanet İşleri Yüksek Kurulunun 1980 yılında çıkardığı bir yönetmelikle bu işin caiz olduğuna karar verilmiştir. Biz hem Döne hanımın ailesi gibi hem de organ bekleyen 28 bin vatandaşımızın ailesi gibi milletimizden bu işe hassasiyetle yönelmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

