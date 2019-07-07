Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
İki böbreği iflas eden acılı anne çocukları için yardım bekliyor İzle

İki böbreği iflas eden acılı anne çocukları için yardım bekliyor İzle

Güzel Evinç’ten görüntü

Yaşam Mücadelesi Beyin Kanaması Şeker Hastalığı Şeker Hastası Diyaliz Makinesi 

- Kolundaki izlerden görüntü
- Raporlardan görüntü
- Güzel Evinç röportajı

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da şeker hastalığı nedeni ile her iki böbreğini kaybeden ve eşinin cezaevine olması nedeni ile çocuklarına bakamaz duruma gelen 32 yaşındaki Güzel Evinç, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesini istedi. Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Güzel Evinç'e, bir yıl önce şeker hastası teşhisi konuldu. Bir yıl içerisinde her iki böbreğini de kaybeden Evinç, diyaliz makinesine bağlı yaşamaya başladı.
Eşi cezaevine olan ve 3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Evinç, çalışamaz durumda olduğunu belirterek yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. İçinde bulunduğu durum ile ilgili İhlas Haber Ajansı

muhabirine konuşan Evinç, eşinin 8 yıl önce cezaevine girdiğini söyledi.

Yaklaşık 1 yıl önce şeker hastalığına yakalandığını kaydeden Evinç, "Bir yıl teşhis konuldu ve bu kadar kötü olacağımı bilemedim. Bana protein kaçaklığı var dediler, bende hiç üstünde durmadım. Ondan sonra doktorlar ‘Her iki böbreğini de kaybetmişsin, böbrek nakli olman gerekiyor’ dedi.
Benimde durumum olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Eşim cezaevinde, tutuklu. Kendi bütçem ile bir şeyler yapamıyorum. Annem, babam vefat etti. 3 tane kızım var, durumum olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum, diyaliz beni mahvetti. Çocuklarımı tek başlarına evde bırakıyorum. En küçüğü 2 yaşında, tek başlarına evde kalıyorlar. Ne olursunuz bana yardım edin. Bir yıldır böbreğimi kaybettim. Doktorlar, mutlaka böbrek nakli olmam gerekiyor. Böbrek nakli olmasam, ‘Sıvı içerken, sıvıdan dolayı beyin kanaması ve de kalp krizi geçirebilirsin’ dediler. O yüzden yardım bekliyorum. Çocuklarım için, Allah rızası için ne olur bana yardım etsinler. Hiçbir gelirimiz yok, çocuklarım çok kötü durumda, hayırseverlerin bize yardım etmelerini bekliyoruz" dedi.
(RK-YRT'-
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı