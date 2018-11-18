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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
İki bakan İstiklal Caddesinde yürüyüşe çıktı

İki bakan İstiklal Caddesinde yürüyüşe çıktı

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( İSTANBUL ) -- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal’de yürüyüşe çıktı İSTANBUL

Nostalji 


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal Caddesinde yürüyüşe çıkarak vatandaşlarla sohbet etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İstiklal Caddesinde yürüyüşe çıktı. Akşam saatlerinde İstiklal Caddesinde yürüyüş yapan Bakan Varank ve Bakan Selçuk vatandaşlarla sohbet etti. Bakanlar yürüyüş sırasında nostaljik tramvayla yolculuk yapanları selamlarken, bakanları karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kestaneciden kestane alarak yürüyüşlerine devam eden bakanların, yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu. (MB-
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