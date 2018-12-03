İki bacağını kaybetti, tedavi için geldiği Türkiye’de hayata tutundu İzle

-Değnekle sınıftan çıkması

-Kitap okuması

-Suriyeli gencin konuşması

-14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Süzgün’ün konuşması

-Detaylar



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- Suriye’deki iç savaşta 3 yıl önce iki bacağını da kaybeden Halil Nasu Hallak, tedavi için geldiği Türkiye’de hayata tutundu. Türkçe öğrenen Hallak, yarıda bıraktığı hukuk fakültesini tamamlayıp avukat olmak istiyor. İç savaşın sürdüğü Suriye’de 3 yıl önce iki bacağını da kaybeden Halil Nasu Hallak (28), tedavi için Siirt’e getirildi.

İki ayağına protez takılan Hallak, 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezinde kurslara katılarak, Türkçe öğrendi. Türkiye’de yeniden hayata tutunan Hallak, yarım bıraktığı hukuk fakültesinin tamamlayarak, avukat olma istiyor. Suriye'deyken hukuk fakültesi okuduğunu belirten Hallak, “Okuma yazma öğrendim. Türkçe öğrendim. İnşallah hedefim avukat olup kendi halkımı savunmak istiyorum" dedi.

14 Eylül Geçici Eğiti Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, Suriyeli Halil Nasu Hallak'ın azmiyle herkese örnek olduğunu aktardı. Süzgün, "Okulumuzda ağırlıklı olarak Suriyeli çocuklar var, ama Iraklı ve Afganlı çocuklar da eğitim alıyor. İki ayağı olmayan bir yetişkin bir gün buraya gelerek 'Ben de kursa katılabilir miyim?' dedi.

İki ayağı protez olan Suriyeli Halil Nasu Hallak'a kapımızı açtık. Halep'ten gelen bir genç ve çok sıra sürede okuma yazmayı öğrendi, sertifika aldı. Bu arkadaşımız Halep'teyken hukuk okuyordu. Ancak daha sonra iç savaştan iki ayağını kaybetmiş ve burada tedavi görmüştür. Hukuk fakültesini kaldığı yerden tamamlayarak, avukat olup insanlarının haklarını uluslararası mahkemelerde savunmayı istiyor" diye konuştu.



