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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki ayrı motosiklet kazasında sürücüler yaralandı

İki ayrı motosiklet kazasında sürücüler yaralandı

Kaza yapan motosikletten genel görüntüler

İlk Müdahale Motosiklet Kazası Avcılık Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Ambulansın gelişi
-112 sağlık görevlilerinin yaralıya müdahalesi
-Kaza yapan motosiklet ve otomobilden detaylar
-Otomobil sürücüsünün polise kazayı anlatması
-Ambulansın olay yerinden ayrılması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen motosiklet kazalarında sürücüler yaralandı. Kdz. Ereğli ilçesinde ilk kaza Balı Mahallesi Gökme Sokak mevkisinde meydna geldi. İddiaya göre Y.K. idaresindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. İlçede ikinci kaza ise Cehennemağzı Mağaraları girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan Kadıtarlası mevkisine dönüş yapmaya çalışan S.Ü. idaresindeki 67 TK 179 plakalı motosiklet kendisi ile birlikte aynı yöne dönüş yapmaya çalışan 67 UA 512 plakalı otomobilin çarpması ile devrildi. Yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık görevlilerine haber verdi. Yaralı sürücü 112 sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcılık her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. (VK-
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