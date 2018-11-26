İki ayağını terörden kaybeden gazi, yüzerek hayata tutundu

-Bacaklarını çıkartarak yüzmesi

-Yüzmesinden görüntü

-Ekiz ile röportaj

-Havuzdan çıkması

-Ayaklarımnı giymesi

-Havuzdan görüntü



( SAMSUN -ÖZEL)- İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen ve "Kıtalararası Yüzücü Sertifikası" alan gazinin yeni hedefi Çanakkale Boğazı'nı geçmek SAMSUN



- Şırnak'ta vatani görevini yaparken terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu iki ayağını kaybeden gazi Celal Ekiz(40), yaşadığı travmadan yüzme sporu sayesinde kurtuldu. İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçen gazinin yeni hedefi Çanakkale Boğazı'nı geçmek. 1999'da vatani görevini Şırnak'ta yapan Celal Ekiz, Bestler Dereler bölgesinde mayın patlaması sonucu iki ayağını kaybetti. Vatan için iki ayağını feda eden Gazi Celal Ekiz, fizik tedavi almaya başladı.

Fakat belinde geçmeyen ağrılar ve beraberinde yaşadığı psikolojik sıkıntılar hayatını olumsuz etkiledi. Fizik tedavi doktorunun tavsiyesi üzerine Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda yüzme sporuna başlayan Ekiz'in hayatı bir anda değişti. Yüzme sonrası bütün ağrı şikayetleri geçen Ekiz, psikolojik olarak da kendini çok iyi hissetmeye başladı.

Yüzme sayesinde hayata sıkı sıkı tutunan Ekiz, İstanbul Boğazı'nı yüzerek "Kıtalararası Yüzücü Sertifikası" aldı. Günde ortalama 2 bin 500 metre yüzen Gazi, yılda yaklaşık 300 kilometre yüzüyor. Gazi ve engellilere yüzme sporunu tavsiye eden Gazi Ekiz'in bir sonraki amacı; 2019 yılında Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçmek. "Ölene kadar yüzmeye devam edeceğim" Yüzmenin hayatını olumlu anlamda değiştirdiğini belirten Celal Ekiz, "Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünde çalışıyorum. 1999'un Nisan ayında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde icra ettiğimiz operasyonda terör örgütünün yere döşediği mayının patlaması sonucunda iki ayağımı kaybettim. Sonrasında protez tedavilerim devam etti. Fakat belimde çok aşırı dayanılmayacak ağrılar vardı. Ağrılardan dolayı zor zamanlar geçirdim. Fizik tedavi doktorum bana yüzmeyi tavsiye etti. Yüzmeye başladım. Şimdi o ağrılarımdan yüzme sayesinde kurtuldum. Bütün gazi ve engelli arkadaşlarıma yüzmeyi tavsiye ediyorum. Kendilerini eve kapatmasınlar. Hem sosyal hayata adapte olsunlar hem de yüzmeyle psikolojik olarak rahatlasınlar. Yaşadığım travmadan ötürü psikolojik olarak sorunlar da yaşıyordum. Yüzme sporuna başladıktan sonra o rahatsızlıklar da ortadan kalktı. İnşallah yüzme sporuna ölene kadar devam edeceğim" dedi.

"Hedefim Çanakkale Boğazı'nı geçmek" Çocukken geçirdiği boğulma tehlikesinden dolayı yüzme bilmediğini söyleyen Ekiz, "Doktorumun tavsiyesi ile yüzme öğrendim. Günde 2 bin 500 metre yüzüyorum. Haftalık 7 bin 500 metre yüzüyorum. Aylık ortalama 25-30 kilometre yüzüyorum. Yüzmeye başlayalı üç yıl oldu. 2018 yılında bu güne kadar 250-300 kilometre civarı yüzdüm. 2018'de İstanbul Boğazı'nı geçerek 'Kıtalararası Yüzücü Sertifikası' aldım. İstanbul Boğazı'nda en ağır engelli bendim. 2 saatlik geçme süresini 1 saat 37 dakikada tamamladım. 2019'daki hedefim Çanakkale Boğazı'nı geçmek. Onu da başaracağıma inanıyorum. Bir gazi olarak Çanakkale'yi geçerken bunu şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Şu an ferdi olarak yarışlara katılıyorum. Bir kulüp bulursam katılmak isterim. Devletimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yüzme havuzumuz çok güzel. Ücretsiz bir şekilde buradan yararlanıyoruz. Çalışanlar bizimle çok yakından ilgileniyor. Bütün engelli ve gazi arkadaşlarım bu güzel tesislerden faydalanabilir" diye konuştu.

Engelli, gazi ve şehit yakınları Gençlik Spor İl Müdürlüğü Samsun Olimpik Yüzme Havuzundan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Tesiste; 1 olimpik, 1 tane kısa kulvar ve 1 tanede çocuk havuzu bulunuyor. Tesiste, 6-14 yaş arası çocuklara temel yüzme eğitimi veriliyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü 300 çocuğa yüzme eğitimi veriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Halk Eğitim Merkezi ile açtığı ortak kurslarda ise 100 engelli vatandaş hizmet alıyor.

