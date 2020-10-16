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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
İki arkadaşın 3 yıldır kayıp olduğu olayın şüphelisi jandarmaya silah çekti

İki arkadaşın 3 yıldır kayıp olduğu olayın şüphelisi jandarmaya silah çekti

- Evde yapılan aramalar

Televizyon Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İnfaz Listesi Hapis Cezası 

-- Evde ele geçirilen malzemeler
-- Şüphelinin hastaneye getirilişi

( DENİZLİ )- 8 yıl kesinleşmiş hapsi olan ve 56 dosyadan yargılanan Fatih B., JASAT’tan kaçamadı DENİZLİ

- Denizli'nin Honaz ilçesinde, 2017 yılında iki kişinin ortadan kaybolduğu ve hala bulunamadığı olayın şüphelisi olan Fatih B., firarisi olduğu başka suçlardan dolayı kendisini gözaltına almak isteyen JASAT’a silah çekti. Cinayet suçlamasıyla yakalandığında cebinden 8 kişilik infaz listesi çıkan şüpheli, kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Honaz’da yaklaşık 3 yıl önce Soner Kızılırmak (36) ve Murat Uğur Pınarbaş (29) isimli iki arkadaşın 4 ay arayla kayboldukları ve halen bulunamadıkları olayla ilgili olarak gözaltına alınan Fatih B. (37), Müge Anlı’nın özel bir televizyon kanalında yayınlanan programında günlerce gündemde kalmıştı. Kayıp aileleri tarafından ortaya atılan suçlama nedeniyle günlerce kazı yapılması ve göletlerde su altı araması yapılmasına rağmen bir ize rastlanamamıştı. Cinayet suçlamasıyla yakalandığında cebinden 8 kişilik infaz listesi çıkan Fatih B., bu olayda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 5 ayrı suçtan aranan ve 56 tane devam eden yargılaması olan firari şüphelinin, Honaz ilçesinde saklandığı adresi belirledi. JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte, Fatih B'nin saklandığını eve özel bir operasyon düzenledi.
"Teslim ol" çağrısına elindeki tabancaya mermi sürerek cevap veren ve kaçma girişiminde bulunan şüpheli, JASAT tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi ile kristal adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınarak Honaz İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli Fatih B., sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor (MB-
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