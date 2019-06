İki aracın karıştığı kaza sahil yolunda aksamalara neden oldu İzle

-trafikten detaylar

- Tekirdağ’da iki aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle sahil yolunda aksamalar meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk her iki aracın kaldırılması ile normale döndü. Kaza Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa İskele Kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 DV 541 plakalı otomobil ile 34 PC 7115 plakalı araç ışıklar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle ışıklar kavşağında trafikte aksamalar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle de kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluşurken, polis ekiplerini müdahalesi ile trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan her iki aracın kaldırılması ile trafik normale döndü.