Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki aracın karıştığı kaza sahil yolunda aksamalara neden oldu İzle

İki aracın karıştığı kaza sahil yolunda aksamalara neden oldu İzle

kazadan detaylar

Sahil Yolu Polis Trafik Kazası Gesi Polis Ekipleri 

-trafikten detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da iki aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle sahil yolunda aksamalar meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk her iki aracın kaldırılması ile normale döndü. Kaza Tekirdağ’ın merkez İlçesi Süleymanpaşa İskele Kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 59 DV 541 plakalı otomobil ile 34 PC 7115 plakalı araç ışıklar kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle ışıklar kavşağında trafikte aksamalar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle de kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluşurken, polis ekiplerini müdahalesi ile trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan her iki aracın kaldırılması ile trafik normale döndü.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı