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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bu araçtan sağ çıktı İzle

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bu araçtan sağ çıktı İzle

Kazaya karışan araçlar

Çekim 

-Trafik ekipleri önlem
-Kazaya karışan araçlar yakın çekim
-Kazaya karışan araçlar detay çekim
-Beyaz araçtan kopan akü
-Beyaz araçtan kopan parçalar
-Kaza noktası detay

( HATAY )- Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı HATAY

- Hatay'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçlardan birinin hurdaya döndüğü kazada araç sürücüleri yaralı kurtuldu. Kaza, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. S.Y. yönetimindeki 31 KCD 70 plakalı otomobil ile S.G.'nin kullandığı 31 AZA 95 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 31 AZA 95 plakalı otomobil hurdaya dönerken, aracın sürücüsü S.G. kazayı şans eseri yaralı olarak atlattı. Sürücü S.Y. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan sürücüler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki otomobil sürücüsünün de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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