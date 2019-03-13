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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İki aracın çarpıştığı kaza kamerada İzle

İki aracın çarpıştığı kaza kamerada İzle

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Kamera Güvenlik Kamerası 

-KAZA YERİ FOTOĞRAFI

( MANİSA )- Manisa'da sürücülerin dikkatsizliği kazaya neden oldu- Kavşakta meydana gelen kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı MANİSA

- Manisa'da bir kavşakta sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir kavşakta bu sabah meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Sabah 09.05 sıralarında Ümit Y. idaresindeki 20 B 6010 plakalı araç Manisa Küçük Sanayi Sitesi 5313 Nolu Sokakta seyir halindeyken 5304 Nolu Sokakla birleştiği kavşağa geldiği sırada Özgür A. idaresindeki 35 KB 6056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 KB 6056 plakalı araç kaldırıma çarparak takla attı. 35 KB 6056 plakalı aracın sürücüsü Özgür A. kazada hafif yaralanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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