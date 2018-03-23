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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İki aracın arasında feci şekilde sıkıştı, o anlar kameralara yansıdı

İki aracın arasında feci şekilde sıkıştı, o anlar kameralara yansıdı

İki aracın arasında sıkışma anı güvenlik kamerası

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası 


- Bursa'da, arabasını yol kenarına çekip lastikçiye girmeye çalışan sürücü, arkadan gelen aracın hızla çarpması sonucu ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana gelen kazada, kimliği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Mudanya yolu üzerinde aracını yol kenarına çekip lastikçiye girmeye çalışan adama arkadan gelen araç hızla çarptı. İki araç arasında sıkışan şahıs ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı ve baygın adamı kendi imkanları ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
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