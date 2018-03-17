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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İki araca çarpan tır, kafeye böyle daldı: 8 yaralı

İki araca çarpan tır, kafeye böyle daldı: 8 yaralı

Güvenlik kamerası

İlk Müdahale Tahkikat Kırmızı Işık Işık İhlali Ticari Araç 

-Kaza anı
-Olay yerinden detay
-Tırdan görüntü

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de kırmızı ışık ihlali yaparak iki araca çarpan süt yüklü tır, içinde müşterilerin bulunduğu kafeteryaya daldı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinde meydana geldi. Ertan Arıca (48) idaresindeki 33 AVB 21 plakalı süt yüklü tır, kırmızı ışık ihlali yaparak yeşil ışıkta geçen 16 EFR 98 plakalı ticari araç ile 17 YG 309 plakalı özel otomobile çarptı. Çarpmanın ardından hızını alamayan tır, yol kenarında içinde müşterilerin olduğu kafeteryaya daldı. Kazada tır sürücüsü Ertan Arıca, kafede bulunan Semiha Karadeniz (46), Kaan Karadeniz (22), Gülşah Yıldız (18), Nusret Açıkgöz (40), Adem Orta (29), Murat Demirci (26) ve Ogün Toy (46) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. 8 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan Kaan Karadeniz, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayda itfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı hazır bulunurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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