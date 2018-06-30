Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - ADANA Video

İki araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - ADANA Video

- Olay yerinden detaylar - Sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılması - İtfaiye ekiplerinin incelemesi - Olayı izleyen vatandaşlardan detaylarADANA (AA) - Adana 'da önce bir taksiye, daha sonra savrularak belediyeye ait su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Barış Ulusoy'un (31) kullandığı 01 AAJ 352 plakalı otomobil, Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak Ali Kültür iradesindeki 01 T 0665 plakalı taksiye arkasından çarptı.Çarpmanın etkisiyle devrilen ve yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, Adana Büyükşehir Belediyesine ait 06 FV 2899 plakalı su tankerine de çarparak durabildi.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ulusoy'u çıkardı.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Barış Ulusoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.Zincirleme kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, incelemelerin tamamlanması ve araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polis Bild Trol 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı