Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı - BAYBURT Video

İki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı - BAYBURT Video

- Kaza yerinden görüntüler - Menfeze düşen araçlar - Ekiplerden görüntüler Bayburt 'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralıBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İran plakalı otomobil, Bayburt - Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.Kazadan kısa süre sonra Bayburt - Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü.AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, menfez çalışması dolayısıyla bir süredir ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede incelemelerde bulundu.

İran Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı