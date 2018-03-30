İki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı - BAYBURT
- Kaza yerinden görüntüler - Menfeze düşen araçlar - Ekiplerden görüntüler Bayburt 'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralıBAYBURT (AA) - Bayburt 'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İran plakalı otomobil, Bayburt - Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.Kazadan kısa süre sonra Bayburt - Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü.AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, menfez çalışması dolayısıyla bir süredir ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede incelemelerde bulundu.