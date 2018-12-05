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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İki araç çarpıştı: 5 yaralı - BİTLİS

İki araç çarpıştı: 5 yaralı - BİTLİS

- Kazaya karışan otomobil ve hafif ticari araç - Araçların çekiciye alınması Bitlis 'te iki araç çarpıştı: 5 yaralıBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Güroymak ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Adem Yüksel yönetimindeki 49 D 6935 plakalı otomobil, Güroymak - Muş kara yolunda, aynı istikamette seyreden Taner Akay idaresindeki 81 FB 872 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada sürücü Yüksel ile hafif ticari araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ticari Araç 

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