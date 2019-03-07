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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
İki ailenin taşlı kavgasına polis müdahalesi

İki ailenin taşlı kavgasına polis müdahalesi

Polis ekiplerinden görüntü

Polis Müdahalesi Polis Müdahale Polis Olay Yeri İnceleme Çevik Kuvvet 

-Sokak üzerinden görüntü
-Polis ekiplerinin incelemeleri
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da iki ailenin tartışması taşlı kavgaya dönüşünce polis müdahale etti. Olayda bir komiser yardımcısı yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde sokak üzerinde iki aile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki aile sokak üzerinden birbirlerine taş ve cam şişe fırlatmaya başladı.
Polisin müdahalesinin ardından taraflar sakinleştirildi. Bugün ise iki ailenin kavgası öğlen saatlerinde tekrar başladı.
Kavganın büyümesi üzerine ise olay yerine polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden bir komiser yardımcısı ise başına gelen taşla hafif şekilde yaralandı. Polis ise olaya müdahale ederek kavgayı kontrol altına aldı. Sokak üzerinde ise cam kırıkları ve taş parçaları dikkat çekti. Kavganın sakinleşmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.
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