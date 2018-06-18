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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - SİİRT

iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı - SİİRT

- Yaralıların Siirt Devlet Hastanesine getirilmesi Siirt 'te iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'in Kurtalan ilçesinde, 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 8 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gürgöze köyünde akraba 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu biri kadın 8 kişi yaralandı.Yaralılar, Kurtalan ve Siirt devlet hastanelerine kaldırıldı.Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.

Hastane Silahlı Kavga Güvenlik Önlemi 

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